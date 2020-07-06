Zamlı yemiş!

Coronavirüs sürecinde talebin arttığı ürünlerden olan kuruyemiş, fiyat artışıyla dikkat çekti. Ocak-Haziran döneminde fiyatı en çok artan ürün yüzde 94.8 ile tuzlu fıstık oldu. Tuzlu fıstığı yüzde 79.3 ile kabak çekirdeği ve yüzde 45.9 ile kabuklu fıstık takip etti. Aynı dönemde ayçekirdeğinin fiyatı yüzde 33.3, fındığın fiyatı yüzde 18.5 yükseldi. Tuzlu fıstığın KDV hariç kilogram fiyatı ortalama 38, kabak çekirdeğinin 52, kabuklu fıstığın ise 27 lira seviyesinde bulunuyor. Ayçekirdeği KDV hariç ortalama 16.5 liradan, fındığın kilogramı da 64 liradan alıcı buluyor.