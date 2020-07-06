Zamlı yemiş!

sürecinde talebin arttığıürünlerden olan kuruyemiş,fiyat artışıyla dikkat çekti.Ocak-Haziran dönemindefiyatı en çok artan ürünile tuzlufıstık oldu. Tuzlufıstığıile kabakçekirdeği veilekabuklufıstık takipetti. Aynıdönemde ayçekirdeğininfiyatı, fındığınfiyatıyükseldi.Tuzlu fıstığın KDV hariçkilogram fiyatı ortalama38, kabak çekirdeğinin52, kabuklu fıstığın ise27 lira seviyesindebulunuyor.AyçekirdeğiKDV hariçortalama 16.5liradan, fındığınkilogramı da 64liradan alıcı buluyor.