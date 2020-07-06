Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, gelecek dönemde Türkiye'ye yeni bir yatırım sürecinin başlayacağını, 2021 ve 2022'de bu anlamda çok güzel haberler geleceğini belirterek, "Şu anda yatırım kararı alınmış 52 proje var. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 4 milyar dolar, taahhüt edilen istihdamı ise 10 bin 500 civarında" dedi. Dağlıoğlu, projelerin ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, Hollanda ve Hindistan başta olmak üzere 17 farklı ülkeden geldiğini aktardı. Haziran itibarıyla potansiyel yatırım olarak görülen 82 projenin 70'inin araştırma ve fizibilite aşamasında bulunduğunu anlatan Dağlıoğlu, şunları kaydetti: "Potansiyel projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4.76 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdamı ise 15 bin 800 düzeyinde."