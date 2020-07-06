Yaşlıya ayda 2256 TL

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Her iki ödeme de bu ay zamlandı. Memur maaş katsayısındaki yükselişle 65 yaş aylığı 672,81 liradan 711,50 liraya, evde bakım desteği de bin 460 lira 61 kuruştan bin 544 lira 60 kuruşa yükseldi. Şartları sağlayanlar iki ödemeyi birden alabiliyor. Haneye 2 bin 256 lira 10 kuruş girebiliyor.
NASIL ALINIYOR?
65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam geliri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor.
Maaş yaşlıya değil, kendisine bakana veriliyor. Bunun için de hanede kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor.
ÜCRETSİZ ULAŞIM VE EVDE SAĞLIK HİZMETİ
Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor.
65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.
Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.