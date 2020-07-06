Yaşlıya ayda 2256 TL





Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Her iki ödeme de bu ay zamlandı. Memur maaş katsayısındaki yükselişle 65 yaş aylığı 672,81 liradan 711,50 liraya, evde bakım desteği de bin 460 lira 61 kuruştan bin 544 lira 60 kuruşa yükseldi. Şartları sağlayanlar iki ödemeyi birden alabiliyor. Haneye 2 bin 256 lira 10 kuruş girebiliyor.

