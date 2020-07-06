Otomatik vites gözde

yılın ilk yarısında satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites araçlardan oluştu. İlk 6 ayda otomobil pazarı yüzde 30.2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde gerçekleşirken; otomatik şanzımanlı otomobiller 141 bin 750 adetlik satışla, manuel şanzımanlı otomobiller 61 bin 845 adetlepaya sahip oldu. Otomatik şanzımanlı otomobil satışı 2019'un aynı dönemine göreartış gösterdi. Otomobil pazarında gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen,paylaoldu.