Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK – SGK- Bağkur 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

En düşük maaş kaç lira? Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK SGK Bağkur 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar? Milyonlarca emekli Temmuz ayı zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Yüzde 5.75'lik zam oranının belirlenmesinin ardından gözler zamlı emekli maaşları ne kadar sorusuna çevrildi. Peki ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük maaş kaç lira?

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.