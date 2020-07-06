Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK – SGK- Bağkur 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

En düşük maaş kaç lira? Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK SGK Bağkur 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar? Milyonlarca emekli Temmuz ayı zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Yüzde 5.75'lik zam oranının belirlenmesinin ardından gözler zamlı emekli maaşları ne kadar sorusuna çevrildi. Peki ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük maaş kaç lira?
EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA?
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.
Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…
EN ÇOK 6.375 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 5.75 zam ile 346,65 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 375 lira 37 kuruşa ulaşacak.
Zamlı ödemeler bu ay içerisinde emeklilerin cebine girecek. SSK emeklileri 17-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Bağ- Kur emeklilerinin zamlı ödemeleri ise 24-28 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
İKRAMİYE DE YATIRILACAK
Emekliler bu ay zamlarını alırken, bir kazancı da bayram ikramiyesi ile elde edecek. 1.000'er lira Kurban Bayramı ikramiyesi de bu ay içerisinde açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.