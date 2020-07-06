BİM o illerde yüzlerce işçi alımı yapacak! BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Belirli dönemler aralığında yayımlanan BİM personel alımı ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM Market personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)

Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)