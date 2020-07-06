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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 14:59
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    • 06.07.2020 15:02
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    BİM o illerde yüzlerce işçi alımı yapacak! BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

    BİM Marketler Zinciri tarafından belirli tarihler aralığında personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin 81 ilindeki şubelere işçi alımı yapılıyor. Kendi resmi internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte alım yapılacak alanlar...

    BİM o illerde kasiyer alımı yapacak!

    Belirli dönemler aralığında yayımlanan BİM personel alımı ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM Market personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

    Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
    Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...

    Reklam Asistanı İstanbul(Asya)
    Kalite Güvence Asistanı İstanbul(Asya)
    İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Nilüfer/ Bursa Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
    Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
    Maltepe Kasap Personeli İstanbul(Asya)

    Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
    Altınova / Tekirdağ Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

    Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Perakende Satış Elemanı Adana,Mersin
    Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

    Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
    Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
    Beşkavaklar / Bolu Bölge Kasa Reyon Personeli Bolu
    Beşkavaklar / Bolu Bölge Taze Gıda Personeli Bolu

    Muhasebe Personeli (Engelli) İstanbul(Asya)
    Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
    Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Vira / Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

    Vira / Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    İstwest / Yenibosna Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    İstwest / Yenibosna Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli
    Haberler Ekonomi BİM o illerde yüzlerce işçi alımı yapacak! BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?
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