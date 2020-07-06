Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Corona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak kayba uğrayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan desteğin ardından bankalar da harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanların ilk başvurdukları ihtiyaç kredilerinde avantajlı faiz oranları devreye sokuldu. İşte 90 gün ödemesiz krediden 60 ay vade imkanına kadar sunulan fırsatlar... İşte avantajıl kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Halk Bankası Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01
Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Halk Bankası Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Halk Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Halk Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Ziraat Bankası Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Ziraat Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
Vakıfbank Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94
Vakıbfank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.86
Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Vakıfbank Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Vakıfbank 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ