Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Corona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak kayba uğrayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan desteğin ardından bankalar da harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanların ilk başvurdukları ihtiyaç kredilerinde avantajlı faiz oranları devreye sokuldu. İşte 90 gün ödemesiz krediden 60 ay vade imkanına kadar sunulan fırsatlar... İşte avantajıl kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de