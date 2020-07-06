Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett'tan dev yatırım! 10 milyar dolara satın aldı

DOMİNİON ENERGY HAKKINDA:

Dominion Energy, merkezi Richmond, Virginia'da bulunan, Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın bazı bölgelerinde elektrik sağlayan ve Utah, Batı Virginia'daki bölgelere doğal gaz sağlayan bir Amerikan güç ve enerji şirketidir. Dominion ayrıca birçok yerde üretim tesislerine sahip durumda.

Şirket, Eylül 2016'da Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah ve Wyoming'in parçaları da dahil olmak üzere Questar gazı satın aldı. Ocak 2018'de Dominion Energy, 7.9 milyar dolara SCANA Corporation'ı satın aldı.