Milyonlarca çalışan ve memurun beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre kıdem tazminatında yeni tavan miktarı belli oldu. Buna göre işçilerin bir yıl için alacakları en yüksek tazminat miktarı 7.117 liraya çıkartıldı. 10 yıl çalışan bir işçi Haziran ayına göre 3.870 lira fazla para alacak. Faruk Erdem, yeni tazminat hesabıyla ilgili soruları Sabah'a cevaplandırdı.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı mevcut düzenlemelere göre işçilerin belli şartlarda iş sözleşmeleri sonu erdiğinde işveren tarafından ödenen bir ücrettir.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR?
Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bunlardan birincisi aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yine kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Buradan anlaşıldığı gibi istifa edenler tazminat alamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Emeklilik, askerlik kadınlar için evlilik (1 yıl dolmadan) ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 3600 günü doldurmuş olmak gibi sebepler ile istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyor. Yine kanunda tarif edilen haklı fesih sebepleri ile ayrılanlar da bunu ispatladıklarında tazminat hakkına kavuşuyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı mevcut sistemde her yıl için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanıyor. Yani brüt ücreti 3.000 lira olan bir çalışan 10 yıl çalıştığında 30 bin lira tazminat hak ediyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor.
TAZMİNAT HESABINDA SADECE BRÜT ÜCRETE Mİ BAKILIYOR?
Tazminat hesabında kullanılan brüt ücret sadece maaştan oluşmuyor. Giydirilmiş brüt ücret ile çalışana yıl içinde ödenen ve düzenli olarak verilen tüm paralar brüt maaşa eklenerek kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor.
TAZMİNAT HESAPLANIRKEN BİR SINIR VAR MI?
Kıdem tazminatı hesabında kullanılan brüt ücret bazı meslekler (gazeteciler gibi) dışında belli sınırlar ile uygulanıyor. Yani brüt maaşı 30 bin lira olan bir çalışana 10 yıl karşılığında 300 bin lira ödenmiyor. Her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanı uygulanıyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kıdem tazminatı tavanı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak belirleniyor.
BU YIL TAZMİNAT TAVANI KAÇ LİRA?
Bu yıl Ocak ile Temmuz ayları arasında uygulanan tazminat tavanı 6.730,15 TL olarak uygulandı. Temmuz ayındaki artış ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı 7.717,14 TL oldu.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ANLAMA GELİYOR?
Kıdem tazminatı hesaplanırken en yüksek rakam olarak tavan miktarı alınıyor. İşçinin maaşı yüksek de olsa aylık brüt ücret rakamı bu tavan miktarını geçemiyor.
YENİ RAKAM NE GETİRECEK?
Tavan miktarının artmasıyla birlikte işçilerin alacağı tazminatlar da artacak. Örneğin 10 yıl çalışan bir işçi haziran ayında ayrıldığında 67 bin 300 lira tazminat alırken Temmuz'dan sonra ayrıldığında en fazla 71 bin 171 lira alacak. SABAH