Yargıtaydan emsal karar: Haftalık iznin ‘pazar’ olması şart değil

Özel sektör çalışanlarının adeta iple çektiği Pazar günkü haftalık tatille alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar geldi. Yüksek Mahkeme; hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılmasının mümkün olduğuna hükmetti. Bir restoranda çalışan aşçı, İş Mahkemesi'ne başvurarak tazminat talep etti. Konu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususunun taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğu vurgulandı. Yargıtay kararında; "Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür" denildi.