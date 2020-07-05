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    • Ekonomi
    • 05.07.2020 17:49
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    • 05.07.2020 17:49
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    şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları nedir? Güncel kamu ilanları ve kadrolar

    5 Temmuz güncel kamu ilanları: Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kamu ilanları haberimizde. Belirtilen kurum ve pozisyonlara başvuru yapmak isteyen memur adayları, artık puanı yerine o kurumun istediği şartları taşımak zorunda olacak. Kamu kurumları ilan yayımladıklarında adaylar için başvuru şartları ve aranan nitelikler yer almaktadır. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

    KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları

    5 Temmuz güncel kamu ilanları: Kamuya memur personel ve işçi alımları yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

    GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:

    TÜM KAMU İLANLARI 5 TEMMUZ 2020

    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    3 Temmuz

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    BİLGEM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYIMLADI


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME -İPTAL VE EK KADRO İLANLARI YAYINLANDI


    KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

    24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK


    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MİMAS A.Ş. 1 BEKÇİ ALACAK


    NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    48 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HASBEL TEMİZLİK LTD.ŞTİ.,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MATAŞ MALTEPE TİC. A.Ş 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FATBEL A.Ş.,9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BULANCAK BETON ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    TEPECİK (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FALEZ ÇEVRE YÖN.A.Ş., 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZDOĞA A.Ş.,1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    2 Temmuz

    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    ÇİNE TEPECİK HÖYÜĞÜ KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    43 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    İZMİR İLİ NİF DAĞI KAZISI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BİMTAŞ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇİPAŞ ÇİNE A.Ş. ,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    73 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    4 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK


    AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BESAŞ 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

    AMASYA MADEN A.Ş. 17 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    1 Temmuz

    MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    EGE ÜNİVERSİTESİ

    307 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    FIRAT KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI YAYIMLADI


    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI


    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    25 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK


    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK


    JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ

    300 ERKEK ÖĞRENCİ ALACAK


    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    1000 ERKEK ÖĞRENCİ ALACAK


    İZMİR DENİZ İŞLETMEC İLİĞİ NAKLİYE VE TUR.TİC.A.Ş.

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    30 Haziran

    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    227 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI


    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK


    EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    LABRANDA KAZI BAŞKANLIĞI 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    29 Haziran

    YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK


    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    26 Haziran

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK


    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK


    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    15 UZMAN / UZMAN YRD. ALACAK


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ 2 VETERİNER HEKİM ALACAK


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK


    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    25 Haziran

    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HARRAN ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜM PERSONEL VE MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

    - T.C. vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

    - TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    Haberler Ekonomi KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları nedir? Güncel kamu ilanları ve kadrolar
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