Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çeşitli konularda ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan bir tanesi de fakirlere kira yardımıdır. Devlet tarafından maddi durumları düşük ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kira yardımı imkanı sunulmaktadır. Dar gelirli ailelerin kira yardımlarından yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Devletin kira yardımları ödemede zorlanan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından yapılan kira yardımları için iki ayrı kategori üzerinden başvuruları alıyor. Bunlardan ilki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi olarak öne çıkıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?
Kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
T.C. kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Gelir belgesi
Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı
Kira Yardımı Başvurusu
Kira Yardımı Başvurusu
Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.
SOSYAL HİZMETLER / KAYMAKAMLIK KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Devletin kira yardımları ödemede zorlanan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından yapılan kira yardımları için iki ayrı kategori üzerinden başvuruları alıyor. Bunlardan ilki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi olarak öne çıkıyor. Ancak, söz konusu rakam sadece evini kentsel dönüşüme vererek yenileme yapmak isteyen kişilere ödeniyor. Yani evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması şartı aranıyor. Bu kira yardımı ödemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hesaplara aylık olarak düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Bir diğer kira yardımı ise ihtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemesi olarak gerçekleşiyor. Bu ödemede kiramı ödeyemiyorum diyen dar gelirli vatandaşlara devlet sosyal hizmetler üzerinden aylık kira yardımı yapıyor. Söz konusu yardım için başvurular Kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden kabul ediliyor. Ancak süreçte korana virüs nedeni ile vatandaşların telefon ile başvuru yapmaları isteniyor.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır. Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.