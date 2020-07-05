UBS'in altın tahminleri 2021

2021 yılı için "Altın ne kadar olacak?" sorusu da sıkça soruluyor. UBS'in altın tahmini 2021 yılı için de bulunuyor. Ancak UBS 2021 yılı için olan altın tahmininde bir değişiklik yapmadı ve 1.800 dolarda bıraktı. UBS analistleri, 2021 yılına doğru büyümenin toparlanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

GOLDMAN SACHS

Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.