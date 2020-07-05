'HIZLI İLERLİYOR'

Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağına dikkat çeken Varank, "Gemi milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabilecek. ANADOLU Projesi'nde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunuyor. Yerli katkı taahhüdünün üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'ler ve tedarikçiler de projede kritik bir rol oynuyor. Taktik sınıfı İHA'ların bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkması mümkün olabilecek. Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" dedi.

İlk geminin tasarımının yabancı olduğunu kaydeden Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM projesiyle savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.