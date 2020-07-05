81 şehre OSB

konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istişare toplantısına katılan, yılın ilk yarısında sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kaydolduğunu, Haziranda 1421 yeni sanayi işletmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazla olduğunu belirtti. Varank, "Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı" dedi.