Hafta sonu dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatları sorgulanıyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler özellikle verileri yakından takip ediyor. Perşembe günü 6,8432-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8499'dan tamamladı. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?