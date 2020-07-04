Hafta sonu dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatları sorgulanıyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler özellikle verileri yakından takip ediyor. Perşembe günü 6,8432-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8499'dan tamamladı. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Dün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası pay piyasalarında gözlenen pozitif seyir, Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı.
Öte yandan bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 45'e, Çin'de 58,4'e çıkarak tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak günü 22.306 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 yükselerek 3.153 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 2.152 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 35.948 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 25.306 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 368 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 12.620 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.240 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.482 puan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 5.045 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.917 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1233 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,2459 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, ABD'de ise resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydetti.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek aylık 1,13, yıllık yüzde 12,62 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının izleneceğini dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.