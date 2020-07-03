Nakdi ücret desteği kaç ay verilecek? Nakdi ücret desteği nedir, başvuru nasıl yapılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?



Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor. Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak.