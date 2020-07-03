Nakdi ücret desteği kaç ay verilecek? Nakdi ücret desteği nedir, başvuru nasıl yapılacak?

Çalışanları yakından ilgilendiren nakdi ücret desteği, ekonomik destek sağlamak amacıyla ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu ve gündemde ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemelerinin ne kadar süreceği ile ilgili de bilgiler verdi. İşte merak edilenler…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor. Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KAÇ AY VERİLECEK?
Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri bir süre daha devam edecek dedi. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.