Fırsatçılara geçit yok

sürecini fırsata çevirenleregeçit verilmeyecek."Haksız fiyatartışıyla ilgili mobiluygulamalarımıza ve ALO175'e 12 bin firmaylailgilişikayet geldi.Bakanlık olarak 10 binfirmanın incelemesinitamamladık, 50 bin üründeincelemeleri bitirdik"dedi. Son dönemdekredi kampanyalarınınardından konut ve ikinciel otomobil satışlarındakifiyat artışlarına yönelikincelemelerin sürdüğünübelirten Pekcan, Haziranayı ihracatının, geçen yılınaynı ayına göreartışlaçıktığını kaydederek,Mayıs'a göre artışınolduğunu söyledi.