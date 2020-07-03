Fırsatçılara geçit yok

Coronavirüs sürecini fırsata çevirenlere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haksız fiyat artışıyla ilgili mobil uygulamalarımıza ve ALO 175'e 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikayet geldi. Bakanlık olarak 10 bin firmanın incelemesini tamamladık, 50 bin üründe incelemeleri bitirdik" dedi. Son dönemde kredi kampanyalarının ardından konut ve ikinci el otomobil satışlarındaki fiyat artışlarına yönelik incelemelerin sürdüğünü belirten Pekcan, Haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını kaydederek, Mayıs'a göre artışın yüzde 35 olduğunu söyledi.