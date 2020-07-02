Uzaktan çalışma desteği uzatıldı

COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma desteği 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. 16 Mart'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı ortak kararla teknoloji geliştirme bölgeleri sınırları içindeki faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran tarihine kadar imkan tanınmıştı. Bu süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, "Türkiye'de sayıları 80'i aşan teknopark şirketi ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan muafiyet, destek ve teşviklerden 31 Temmuz'a kadar yararlanabilmek için ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50'sini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50'sini aşmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.