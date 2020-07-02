Uzaktan çalışma desteği uzatıldı

salgını nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma desteği'a kadar uzatıldı. 16 Mart'tailealdığı ortak kararla teknoloji geliştirme bölgeleri sınırları içindeki faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerinetarihine kadar imkan tanınmıştı. Bu sürekadar uzatıldı. IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, "Türkiye'de sayıları 80'i aşan teknopark şirketi ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan muafiyet, destek ve teşviklerden 31 Temmuz'a kadar yararlanabilmek için ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50'sini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50'sini aşmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.