TMSF şirketleri dünya pazarlarına açılıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle dünya devlerinin siparişleri Türkiye'ye kaymaya başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile pandemi sürecini nasıl yönettiklerini ve hedeflerini konuştuk:
3 aylık pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
Bu süreçte kimya, mobilya gibi sektörlerde üretime ara verdiğimiz süreçler oldu. Temelde çalışanların sağlığı ve istihdamını korumaya odaklandık. 19 bin 716 işçimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Devletimiz bu süreçte çok destek oldu. Yeni normalleşme sonrasında şirketlerimiz hızlıca bir toparlanma içine girdi. Bu kapsamda, alınan tedbirler ve uygulanan politikalara bakıldığında ekonomideki iyileşmenin 'V' şeklinde olma beklentisi var. Bildiğiniz üzere 'V' tipi ekonomik toparlanma modeli, daralmanın ardından en hızlı toparlanma anlamına gelmektedir.
Pandemi nedeniyle dünyada Çin ürünlerine talep azaldı. Siparişler Türkiye'ye kayıyor. Size de bu yönde talepler geliyor mu?
Çin bu süreçten negatif etkilendi. Türkiye'nin hem lokasyon hem de işgücü açısından dünyanın üretim üssü olacağını düşünüyorum. Bize de talepler gelmeye başladı.
Hangi firmalarınıza talep geldi?
Türkiye'nin en büyük ilk 5 çorap üreticisi arasında yer alan Akın Çorap'ın ürünlerine büyük talep var. Fransa ve İspanya'ya geçen hafta ilk defa 50 konteyner mal gönderdik. Başka ülkelerden de gelen talepler üzerinde çalışıyoruz.
Başka firmalar da var mı peki?
AVM'lerde İstikbal ve Bellona mağazaları açmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli mesafe kat ettik, yıl sonuna kadar mağazalarımızı açmayı planladık. Erciyes Anadolu'nun ihracatı toplam 408 milyon dolar. Bunu 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD pazarına açıldığımızda bunu yakalayacağımıza inanıyoruz.
Farklı hangi pazarlara yönelik çalışıyorsunuz?
Naksan Plastik'i Ortadoğu'da daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Royal Halı'yı da Ortadoğu pazarında büyüteceğiz.
Şirketlerin satışları konusunda hangi aşamadasınız?
Bizdeki hukuki altyapı şöyle: Ekonomik devamlılığı tehlike arz eden firmalar varsa onların satışında bir engel yok. Zarar eden devraldığımız birçok şirket vardı, bunları toparladık, hızlı bir şekilde satışlarını yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız bu şirketlerde çok ciddi işler yaptılar. Basiretli tüccar gibi davranarak şirketlerin ekonomik devamlılığını sağladık.
Bu süreçte Erciyes Anadolu Holding nano teknolojik kumaş üretti. Bunun gibi farklı şirketleriniz ülke ekonomisine ne gibi katkılar sundu?
Dünyada antiviral kumaş üreten teknolojiye sahip tek şirket Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Boyteks. Bu kumaşın solüsyonu Almanya'da hazırlanıyor. Kumaşa giydirilmesi işlemini de sadece Boyteks yapıyor. Bu kumaştan antiviral maske üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Antiviral kumaşı mobilya ve yataklarımızda da kullanacağız.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal arkadaşımız Betül Alakent'in sorularını cevapladı.
Satış süreci nasıl işleyecek? İhale takvimi belirlendi mi?
Aslında 2020 yılında satış sürecimizi hızlandırmayı planlıyorduk ama pandemi süreci bunu olumsuz etkiledi. Sonbahar itibariyle bir kısım varlıkların satışı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Yıl çıkmadan ihale süreçlerini sonlandırmak istiyoruz.
İkinci yarı için beklentiniz nedir?
Pandemi sürecinin etkilerinin bir kısmı ikinci yarıda, bir kısmı da 2021'in ilk yarısında hissedilecek. Tüm şirketlere 2019 rakamlarını yakalama hedefi koyduk. İlk çeyrek rakamlarına bakıldığında, 2019'a göre yüzde 15 artış var. Bu hızla devam etseydik, 2020 çok iyi bir yıl olacaktı ama araya pandemi süreci girdi. Yaklaşık 2 aylık satış kaybı yaşanmış olmasına rağmen mobilya üretiminde geçen yılın ilk 6 aylık ciro rakamının yüzde 90'ına ulaşmayı başardık. Bu performansla rahatlıkla 2019'un üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum.
Şirketlerde genel durum nasıl?
TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, yılın ilk çeyreğinde 8.94 milyar lira ciro elde ederek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artış kaydetti. Yine aynı dönemde şirketlerin öz kaynakları yüzde 22 büyüyerek 21.28 milyar liradan 26.07 milyar liraya, aktifleri de yüzde 10 büyüme kaydederek 55.79 milyar liradan 61.21 milyar liraya ulaştı. Bunun yanı sıra yönettiğimiz şirketlerde bugün itibariyle 40 bin 684 kişi istihdam ediliyor. TMSF kayyumluğundaki şirketlere milli servet gözüyle bakıyor; bu şirketlerde herhangi bir irtifa kaybı olmasını istemiyoruz.
BETÜL ALAKENT
3 aylık pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
Bu süreçte kimya, mobilya gibi sektörlerde üretime ara verdiğimiz süreçler oldu. Temelde çalışanların sağlığı ve istihdamını korumaya odaklandık. 19 bin 716 işçimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Devletimiz bu süreçte çok destek oldu. Yeni normalleşme sonrasında şirketlerimiz hızlıca bir toparlanma içine girdi. Bu kapsamda, alınan tedbirler ve uygulanan politikalara bakıldığında ekonomideki iyileşmenin 'V' şeklinde olma beklentisi var. Bildiğiniz üzere 'V' tipi ekonomik toparlanma modeli, daralmanın ardından en hızlı toparlanma anlamına gelmektedir.
Pandemi nedeniyle dünyada Çin ürünlerine talep azaldı. Siparişler Türkiye'ye kayıyor. Size de bu yönde talepler geliyor mu?
Çin bu süreçten negatif etkilendi. Türkiye'nin hem lokasyon hem de işgücü açısından dünyanın üretim üssü olacağını düşünüyorum. Bize de talepler gelmeye başladı.
Hangi firmalarınıza talep geldi?
Türkiye'nin en büyük ilk 5 çorap üreticisi arasında yer alan Akın Çorap'ın ürünlerine büyük talep var. Fransa ve İspanya'ya geçen hafta ilk defa 50 konteyner mal gönderdik. Başka ülkelerden de gelen talepler üzerinde çalışıyoruz.
Başka firmalar da var mı peki?
AVM'lerde İstikbal ve Bellona mağazaları açmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli mesafe kat ettik, yıl sonuna kadar mağazalarımızı açmayı planladık. Erciyes Anadolu'nun ihracatı toplam 408 milyon dolar. Bunu 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD pazarına açıldığımızda bunu yakalayacağımıza inanıyoruz.
Farklı hangi pazarlara yönelik çalışıyorsunuz?
Naksan Plastik'i Ortadoğu'da daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Royal Halı'yı da Ortadoğu pazarında büyüteceğiz.
Şirketlerin satışları konusunda hangi aşamadasınız?
Bizdeki hukuki altyapı şöyle: Ekonomik devamlılığı tehlike arz eden firmalar varsa onların satışında bir engel yok. Zarar eden devraldığımız birçok şirket vardı, bunları toparladık, hızlı bir şekilde satışlarını yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız bu şirketlerde çok ciddi işler yaptılar. Basiretli tüccar gibi davranarak şirketlerin ekonomik devamlılığını sağladık.
Bu süreçte Erciyes Anadolu Holding nano teknolojik kumaş üretti. Bunun gibi farklı şirketleriniz ülke ekonomisine ne gibi katkılar sundu?
Dünyada antiviral kumaş üreten teknolojiye sahip tek şirket Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Boyteks. Bu kumaşın solüsyonu Almanya'da hazırlanıyor. Kumaşa giydirilmesi işlemini de sadece Boyteks yapıyor. Bu kumaştan antiviral maske üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Antiviral kumaşı mobilya ve yataklarımızda da kullanacağız.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal arkadaşımız Betül Alakent'in sorularını cevapladı.
Satış süreci nasıl işleyecek? İhale takvimi belirlendi mi?
Aslında 2020 yılında satış sürecimizi hızlandırmayı planlıyorduk ama pandemi süreci bunu olumsuz etkiledi. Sonbahar itibariyle bir kısım varlıkların satışı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Yıl çıkmadan ihale süreçlerini sonlandırmak istiyoruz.
İkinci yarı için beklentiniz nedir?
Pandemi sürecinin etkilerinin bir kısmı ikinci yarıda, bir kısmı da 2021'in ilk yarısında hissedilecek. Tüm şirketlere 2019 rakamlarını yakalama hedefi koyduk. İlk çeyrek rakamlarına bakıldığında, 2019'a göre yüzde 15 artış var. Bu hızla devam etseydik, 2020 çok iyi bir yıl olacaktı ama araya pandemi süreci girdi. Yaklaşık 2 aylık satış kaybı yaşanmış olmasına rağmen mobilya üretiminde geçen yılın ilk 6 aylık ciro rakamının yüzde 90'ına ulaşmayı başardık. Bu performansla rahatlıkla 2019'un üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum.
Şirketlerde genel durum nasıl?
TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, yılın ilk çeyreğinde 8.94 milyar lira ciro elde ederek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artış kaydetti. Yine aynı dönemde şirketlerin öz kaynakları yüzde 22 büyüyerek 21.28 milyar liradan 26.07 milyar liraya, aktifleri de yüzde 10 büyüme kaydederek 55.79 milyar liradan 61.21 milyar liraya ulaştı. Bunun yanı sıra yönettiğimiz şirketlerde bugün itibariyle 40 bin 684 kişi istihdam ediliyor. TMSF kayyumluğundaki şirketlere milli servet gözüyle bakıyor; bu şirketlerde herhangi bir irtifa kaybı olmasını istemiyoruz.
BETÜL ALAKENT