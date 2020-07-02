Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimci adayları için el kitabı hazırladı. e-Akademi'ye giriş yapılarak ulaşılabilen kitap ile girişimcilerin yol haritası belirlemelerine ve iş kurma aşamalarına katkılar sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'nın, girişimcilerin serüvenlerine yön verecek pusula niteliğinde olduğunu belirterek, girişimci ruhlar için ipuçları barındırdığını, icat çıkarmak isteyenler için birebir olduğunu söyledi.
AKADEMİSYENLER HAZIRLADI
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahit Uzkurt da Girişimcilik El Kitabı ile beraber herkesin girişimcilik serüvenine değer katacak bir rehberin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. Girişimcilik dünyasında ivme kazanmak için maddi sermaye kadar manevi sermayenin de önemli olduğunu vurgulayan Uzkurt, şöyle konuştu: "Ülkemizdeki ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda girişimcilik konusuna odaklanan bu kitap ile girişimcilerimizin katma değerli fikirlerini gerçeğe dönüştüren, ekonomiye katkı sağlayan, işletme yolunda sürdürülebilir fikirlerin hayata geçirilmesi için sahip olunması gereken bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır." Kitap, 16 bölümden oluşuyor. Her bir bölümü alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan kitabın 12. bölümü olan 'Yenilik Yönetimi' konusu da KOSGEB Başkanı Uzkurt tarafından kaleme alındı.
AKADEMİSYENLER HAZIRLADI
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahit Uzkurt da Girişimcilik El Kitabı ile beraber herkesin girişimcilik serüvenine değer katacak bir rehberin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. Girişimcilik dünyasında ivme kazanmak için maddi sermaye kadar manevi sermayenin de önemli olduğunu vurgulayan Uzkurt, şöyle konuştu: "Ülkemizdeki ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda girişimcilik konusuna odaklanan bu kitap ile girişimcilerimizin katma değerli fikirlerini gerçeğe dönüştüren, ekonomiye katkı sağlayan, işletme yolunda sürdürülebilir fikirlerin hayata geçirilmesi için sahip olunması gereken bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır." Kitap, 16 bölümden oluşuyor. Her bir bölümü alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan kitabın 12. bölümü olan 'Yenilik Yönetimi' konusu da KOSGEB Başkanı Uzkurt tarafından kaleme alındı.