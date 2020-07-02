girişimciadaylarıiçin el kitabı hazırladı. e-Akademi'yegiriş yapılarak ulaşılabilen kitapile girişimcilerin yol haritasıbelirlemelerine ve iş kurmaaşamalarına katkılar sağlanmasıhedefleniyor.girişimcilerinserüvenlerine yönverecek pusulaniteliğindeolduğunubelirterek,girişimci ruhlariçin ipuçlarıbarındırdığını,icat çıkarmakisteyenler içinbirebir olduğunu söyledi.daile beraber herkesingirişimcilik serüvenine değer katacakbir rehberin ortaya çıkarılmasınınamaçlandığını söyledi. Girişimcilikdünyasında ivme kazanmak için maddisermaye kadar manevi sermayeninde önemli olduğunu vurgulayanUzkurt, şöyle konuştu: "Ülkemizdekiihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusundagirişimcilik konusuna odaklanan bukitap ile girişimcilerimizin katmadeğerli fikirlerini gerçeğe dönüştüren,ekonomiye katkı sağlayan, işletmeyolunda sürdürülebilir fikirlerin hayatageçirilmesi için sahip olunması gerekenbilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır."Kitap,oluşuyor.Her bir bölümü alanında uzmanakademisyenler tarafından hazırlanankitabın 12. bölümü olankonusutarafından kalemealındı.