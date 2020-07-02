Dolar ve euro kurlarındaki son durumu merak edenler akşam saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün 6,8439-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 6,8480'den tamamladı. Bugün dolar 6,8490 liradan, euro ise 7,7160 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, euro ise 7,7110 liradan satılmıştı. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 2 Temmuz güncel döviz kurları alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 389 bin lira, en yüksek 391 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 389 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 431 milyon 833 bin 72 lira, işlem miktarı ise 3.728,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 457 milyon 165 bin 235,28 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 kazançla 364 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 artarak 12.416 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.194 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.343 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 yükselerek 19.582 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1284 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bazı şirketlerin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu sonuçlar elde etmesinin risk iştahını artırdığını ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik, ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 54 yeni vaka tespit edildi.
Çin'de halen daha yeni vakaların görülmesi ve ABD-Çin ilişkilerinin daha da gerilmesine karşın, Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alınması piyasaları destekledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artarak 3.089 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.1 artışla 22.146 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 35.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 primle 24.925 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kazançla 2.135 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR
Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
ABD Temsilciler Meclisi'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı onaylaması piyasalarda tedirginliği artırsa da Kovid-19'a karşı üretilen aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı satışların sınırlı kalmasını sağladı.
ABD basınında dün yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.
Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı haziranda 2 milyon 369 bin kişi artarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de haziranda 52,6'ya yükselerek son 14 ayın zirvesine çıktı.
Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.