Dolar alım satım yapanlar dikkat! Dolar/TL için kritik tahmin açıklandı! İşte dolarda beklenen rakam...

Dolar/TL, 2 haftadır yakaladığı 6,84-6,85 aralığındaki dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Dolar kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6940 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Piyasalar corona virüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda. ABD'de yarın tatil olması nedeniyle tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bugün açıklanacak. ADP'nin dün yayımladığı rapora göre özel sektör şirketleri Haziran'da 2.4 milyon istihdam yarattı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de