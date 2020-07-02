Dolar alım satım yapanlar dikkat! Dolar/TL için kritik tahmin açıklandı! İşte dolarda beklenen rakam...

Dolar/TL, 2 haftadır yakaladığı 6,84-6,85 aralığındaki dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Dolar kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6940 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Piyasalar corona virüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda. ABD'de yarın tatil olması nedeniyle tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bugün açıklanacak. ADP'nin dün yayımladığı rapora göre özel sektör şirketleri Haziran'da 2.4 milyon istihdam yarattı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Koronavirüs krizi yıllar sürebilir
ABD ekonomisinin "sağlıklı olmanın çok uzağında" olduğunu söyleyen New York Fed Başkanı John Williams, koronavirüs salgınının neden olduğu krizden tamamen toparlanmasının yıllar almasının muhtemel olduğunu söyledi.
SPK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, imalat sanayi verilerindeki toparlanma ile güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.332 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.172 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.251 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.934 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 19.419 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 arışla 1,1240 ve sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2405 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Almanya ve Avro Bölgesi'nde beklentileri aşmasıyla pay piyasalarında iyimserliğin arttığını ifade etti.
İmalat sanayi PMI Almanya'da 45,2, Avro Bölgesi'nde 47,4'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler nedeniyle konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.