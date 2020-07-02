Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 çok satan telefonlardan biri. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, arka yüzünde 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmak üzere 4 kamerayla geliyor.

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin popüler telefonu Redmi Note 8 ise Galaxy A51'in ardından geliyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 64 GB dahili hafızaya sahip. 13 MP ön kamera kullanan telefonun arka yüzünde ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörleri bulunuyor.

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi'nin bir başka telefonu da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. 6,53 inç ekran büyüklüğü, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla gelen cihaz, Note 8'in donanım olarak iyileştirilmiş bir modeli.

iPhone XR

Apple'ın en uygun fiyatlı yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone XR, geçen yılın en çok satan telefonuydu. Bu yıl listesinin ilk sırasında olmasa da, halen dünyanın en çok satan telefonları listesinde kendine yer bulmaya devam ediyor.