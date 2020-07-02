Temmuz ayına geldiğimiz şu günlerde tüketiciler cep telefonlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda bugün yeni bir akıllı telefon almaya karar verdiğinizde önünüze yüzlerce seçenek geliyor. Biraz araştırma ile bu modeller içerisinden kendinize en uygununu satın almanız son derece basit diyebiliriz. Bu yıl en çok hangi telefon satıyor? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca bütçesi kısıtlı olan ve yeni telefon almak isteyen kullanıcılar, genel olarak uygun fiyatlı bir model olmasının yanında, performans anlamında da yetersiz kalmayacak bir cihaz arayışındalar. İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar
Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Honor 8X
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
Huawei P Smart
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
Redmi Note 7
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Realme 5 Pro
Ortalama Fiyat: 1900 TL
Samsung Galaxy M30s
Ortalama Fiyat: 1900 TL
Teknik özellikleri:
6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.
Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci
4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği
64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği
Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5
LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera
2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera
Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi
Parmak izi sensörü
3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo
8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık
15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya
Xiaomi Mi A3
Ortalama Fiyat: 1820 TL
Teknik özellikleri:
6.09 inç 720 x 1560 piksel AMOLED ekran
286 PPI ekran yoğunluğu
Corning Gorilla Glass 5
Yüzde 81.74 ekran gövde oranı
Snapdragon 665 işlemci
Adreno 610 GPU
4 GB RAM
64 GB depolama
microSD bellek kartı yuvası
48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı + 2 MP alan derinliği kamerası
4K 30 fps video
32 MP ön kamera, 1080P 30 fps video
Android 9.0 Pie
Ekrandan parmak izi okuma
4030 mAh pil
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 çok satan telefonlardan biri. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, arka yüzünde 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmak üzere 4 kamerayla geliyor.
Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi'nin popüler telefonu Redmi Note 8 ise Galaxy A51'in ardından geliyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 64 GB dahili hafızaya sahip. 13 MP ön kamera kullanan telefonun arka yüzünde ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörleri bulunuyor.
Redmi Note 8 Pro
Xiaomi'nin bir başka telefonu da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. 6,53 inç ekran büyüklüğü, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla gelen cihaz, Note 8'in donanım olarak iyileştirilmiş bir modeli.
iPhone XR
Apple'ın en uygun fiyatlı yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone XR, geçen yılın en çok satan telefonuydu. Bu yıl listesinin ilk sırasında olmasa da, halen dünyanın en çok satan telefonları listesinde kendine yer bulmaya devam ediyor.
iPhone 11 Pro Max
Apple'nın en üst seviye iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, dünya genelinde en çok satan telefonlardan biri ve iPhone XR'ın hemen ardından geliyor. Üç kamerasıyla dikkat çeken cihaz, ultra geniş açılı sensörüyle de manzara fotoğraflarında çok daha fazlasını ekrana sığdırıyor.
Samsung Galaxy A10s
Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonu olan ve uygun fiyatı nedeniyle çok satanlar listesine giren Galaxy A10s model telefonu, mütevazi özelliklere sahip olsa da, düşük bütçeli telefon arayanlar için ideal bir ürün.