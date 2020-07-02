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    • 02.07.2020 09:34
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    Brent fiyatı kritik sınırın üzerinde | 1 Temmuz 2020 fiyatları

    Son dakika haberleri... Brent ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 42,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 39,94 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol fiyatı kritik sınırın üzerinde

    Brent ün varili uluslararası piyasalarda 42,20 dolardan işlem görüyor.

    Dün 42,62 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 42,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 42,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 39,94 dolardan alıcı buldu.

    Petrol fiyatlarındaki yükselişte 'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş etkili oldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,2 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 533,5 milyon varile geriledi.

    Veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği şeklinde yorumlandı.

    Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski küresel ham petrol talebini düşük tutmaya devam ederken, 'nın petrol ihracatına başlamak için hazırlık yapması küresel piyasada arz fazlasının yeniden artacağı endişesini beraberinde getirdi.

    Brent petrolde teknik olarak 42,31 ile 42,41 dolar aralığının direnç, 42,03 ile 41,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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