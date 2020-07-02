Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|4,17
|4,22
|-1,18
|Alarko GMYO
|15,74
|15,85
|-0,69
|Gübre Fabrikaları
|27,68
|27,86
|-0,65
|Aygaz
|12,13
|12,18
|-0,41
|Türk Hava Yolları
|12,26
|12,30
|-0,33
|Akçansa
|12,90
|12,94
|-0,31
|Çimsa
|10,36
|10,39
|-0,29
|Pegasus
|53,85
|54,00
|-0,28
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,66
|-0,27
|Koza Madencilik
|13,32
|13,35
|-0,22
|Halkbank
|6,21
|6,22
|-0,16
|İpek Doğal Enerji
|13,71
|13,72
|-0,07