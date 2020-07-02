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    • 02.07.2020 20:36
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    Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kazancıyla 2 Temmuz'u 116.907,77 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Global Yatırım Holding 4,17 4,22 -1,18
    Alarko GMYO 15,74 15,85 -0,69
    Gübre Fabrikaları 27,68 27,86 -0,65
    Aygaz 12,13 12,18 -0,41
    Türk Hava Yolları 12,26 12,30 -0,33
    Akçansa 12,90 12,94 -0,31
    Çimsa 10,36 10,39 -0,29
    Pegasus 53,85 54,00 -0,28
    Torunlar GMYO 3,65 3,66 -0,27
    Koza Madencilik 13,32 13,35 -0,22
    Halkbank 6,21 6,22 -0,16
    İpek Doğal Enerji 13,71 13,72 -0,07

    Haberler Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 2 Temmuz BIST 100 değer kaybeden hisseler
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