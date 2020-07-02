Düğün sezonuyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 389,8 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?