Düğün sezonuyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 389,8 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|389,40
|389,60
|390,90
|391,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.566,00
|2.587,00
|2.577,00
|2.598,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|355,00
|359,00
|356,70
|360,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.508,00
|2.528,00
|2.519,00
|2.539,00
|Yarım Ziynet
|1.254,00
|1.264,00
|1.259,00
|1.269,00
|Çeyrek Ziynet
|627,00
|632,00
|630,00
|635,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 391,10 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 389 bin lira, en yüksek 391 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 389 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 431 milyon 833 bin 72 lira, işlem miktarı ise 3.728,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 457 milyon 165 bin 235,28 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.778,20 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.778,20 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalarak 389 bin 700 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8380 lira, satışta 6,8654 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi de 107,54 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,05 yükselerek 42,40 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD'de petrol stoklarının düşüşü ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya da dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısının desteğindeki petrol fiyatları 40 doların üzerinde, altın fiyatları da, kâr satışlarıyla çekildiği 1,770 doların üzerinde yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.47 artışla 42.71 dolar, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.48 artışla 40.56 dolardan işlem görüyor.
Pozitif açıklanan veriler ve salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler kürese risk iştahının toparlanmasında etkili olurken, bu gelişmelerle güvenli limanlara olan talepte sınırlı geri çekilme kaydedildi ve ons altın 1,780 doların üzerinden 1,760 düzeylerine kadar indikten sonra hafif toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.38 artışla 18.09 dolar,
- altın yüzde 0.36 artışla 1,776.83 dolar,
- bakır yüzde 0.28 artışla 6,056.00 dolar,
- platin yüzde 0.91 düşüşle 817.11 dolar,
- paladyum yüzde 0.22 artışla 1,924.84 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,551 liraya yükseldi.