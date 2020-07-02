81 şehre Bursa köftesi

köftecilik yapankardeşler, Covid-19sürecinde aldıkları siparişleri kargoylayurdun dört bir yanına gönderdi., 21 yıldır köftecilik yaptıklarınıbelirterek, "İşyerimizdeçalışıyor.Türkiye'nin bütün şehirlerinden misafirağırlıyoruz. İnsanlar pandemi sürecinde burayagelemeyince, biz onların kapılarına gitmeyebaşladık. Ürünlerimizi vakumlu özel ambalajlabaşta büyükşehirler olmak üzereyolladık. Soğuk zincirle Kars'tan Edirne'yekadar ulaştık. Pandemi sürecinden önce deAvustralya, hatta Amerika'ya ürünlerimizsağlıklı bir şekilde ulaştı. Hedefimiz Avrupabaşta olmak üzere yurt dışına soğuk zincirleulaşmak" dedi.da mesleğeküçük yaşlarda başladığını söyleyerek,"Yaptığımız köfte, butik bir ürün" diye konuştu.