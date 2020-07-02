81 şehre Bursa köftesi

Bursa'da köftecilik yapan Ceyhun ve Orçun Yaman kardeşler, Covid-19 sürecinde aldıkları siparişleri kargoyla yurdun dört bir yanına gönderdi. Ceyhun Yaman, 21 yıldır köftecilik yaptıklarını belirterek, "İşyerimizde 30 kişi çalışıyor. Türkiye'nin bütün şehirlerinden misafir ağırlıyoruz. İnsanlar pandemi sürecinde buraya gelemeyince, biz onların kapılarına gitmeye başladık. Ürünlerimizi vakumlu özel ambalajla başta büyükşehirler olmak üzere 81 şehre yolladık. Soğuk zincirle Kars'tan Edirne'ye kadar ulaştık. Pandemi sürecinden önce de Avustralya, hatta Amerika'ya ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde ulaştı. Hedefimiz Avrupa başta olmak üzere yurt dışına soğuk zincirle ulaşmak" dedi. Orçun Yaman da mesleğe küçük yaşlarda başladığını söyleyerek, "Yaptığımız köfte, butik bir ürün" diye konuştu.