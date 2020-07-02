Emekli maaşı zammı son dakika ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. 2019 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere yılda iki kere zam yapılıyor. Temmuzda emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların Temmuz zamları belli olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 memurlara ise yüzde 6 oranın zam yapılması bekleniyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
3 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.
Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
Emekli ----- Mevcut ---- 5 aylık zamlı
Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.864,65 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.208,17 TL
Memur (Emekli Sandığı) ---- 2.661,34 ---- 2.782,97 TL
5 AYDA FARK ÇIKTI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.
EMEKLİNİN İKRAMİYE TALEBİ
Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken emekliler de bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini bekliyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi bir kez daha verilecek. Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre güncellensin diyor. Emekli 1.000 liralık tutarın artmasını istiyor. Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri 27-30 Temmuz arasında yani yine bayram öncesi yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.
KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Emekli ---- 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75) ---- 750 TL
Ölüm aylığı (% 50) ---- 500 TL
Ölüm aylığı (% 25) ---- 250 TL
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Uzmanlar ise temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
EMEKLİ MAAŞLARINDA MAKAS KAPANACAK
Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş artacak. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.818 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.125 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.
EMEKLİ MAAŞLARINDA SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ
Emekliler ayrıca farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.