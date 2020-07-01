Yİ-ÜFE ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış görüldü.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise imalatta yüzde 1,62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 yükseliş olurken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, su temininde yüzde 0,61 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,9, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,01, sermaye malında yüzde 10,27 artış görülürken, enerjide yüzde 11,92 azalış gerçekleşti.