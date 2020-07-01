Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları sorgula! ÖYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları!

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları sorgula! ÖSYM tarafından duyurulan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri arama motorlarında sorgulanıyor. Tercihler 16-22 Haziran tarihlerinde alınmıştı.
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ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000)