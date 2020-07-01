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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 11:38
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    • 01.07.2020 11:38
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    yerleştirme sonuçları sorgula! ÖYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları!

    yerleştirme sonuçları sorgula! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM internet sitesinden duyuruldu. 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. İşte, !

    Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları sorgula! ÖYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları!

    Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! yerleştirme sonuçları sorgula! ÖSYM tarafından duyurulan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri arama motorlarında sorgulanıyor. Tercihler 16-22 Haziran tarihlerinde alınmıştı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

    Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000)

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