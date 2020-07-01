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    • 01.07.2020 12:11
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    Milyonlarca memurun gözü haziran enflasyonunda! 2020 Temmuz memur zam oranı ne kadar olacak?

    Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi gözünü 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranına çevirdi. Toplu sözleşme nedeniyle bu yılın ilk yarısında yüzde 4 oranında zam alan devlet memurları, haziranda TÜFE'nin sabit kalması ya da aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi durumunda enflasyon farkı da alacak. Peki ama 2020 Temmuz ayı memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak? 2020 Temmuz memur ve memur emeklisi zam oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    Milyonlarca memurun gözü haziran enflasyonunda

    Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.

    TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

    Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

    Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

    Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

    Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

    Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.
    Haberler Ekonomi Milyonlarca memurun gözü haziran enflasyonunda! 2020 Temmuz memur zam oranı ne kadar olacak?
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