SGK, Bağkur, dul, yetim milyonlarca kişi merak ediyordu. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanların maaşları da zamlanacak. Son açıklanan enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Böylece hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lirayı, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin 500 lirayı geçecek. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanların maaşları da zamlanacak. Dul ve yetim aylığının Temmuz'da yüzde kaç zamlanacağı en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Son açıklanan enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Böylece hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lirayı, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin 500 lirayı geçecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
rtalının hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Ama bir çocuk varsa, çocuğa yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylık oranı ise yüzde 25'dir. Çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylığın üzerine çıkamayacağından eş ve çocuklar arasında belli indirim yapılarak, maaş bağlanır. Anne ve babasının ölümü halinde çocuklara yüzde 50 oranında ölüm aylığı ödenir. Ayrıca ölen sigortalının emekli maaşının yüzde 90'ını aşmayacak şekilde (alt sınır aylık) yakınlarına maaş bağlanır ve bu maaş da eşe 2, çocuğa 1 hisse olarak pay edilir. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Sigortalının vefatı 2008 yılından önce ise hak sahiplerinin ölüm aylığı şartları farklı; sigortalının 2008'den sonra ölümü halinde ise farklıdır.
Yüzde 5,69 olarak açıklanan Ocak 2018 zammından sonra sigortalılık ve ölüm tarihleri dikkate alınarak SSK ölüm taban aylıklarınının son üç yıl bazındaki miktarları şöyledir:
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17
2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87
2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82
2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26
2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.036,62 759,69 379,88 569,80
2016 Temmuz 1.074,25 787,27 393,67 590,48
2017 Ocak 1.125,06 824,50 412,29 618,41
2017 Temmuz 1.191,33 873,07 436,57 654,84
2018 Ocak 1.259,11 922,75 461,41 692,09
İlk defa 01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 612,82 459,60 229,82 344,73
2016 Temmuz 635,07 476,28 238,16 357,24
2017 Ocak 665,10 498,81 249,43 374,14
2017 Temmuz 704,28 528,19 264,12 396,18
2018 Ocak 744,35 558,25 279,15 418,72
01.10.2008'den önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri alt sınır geliri
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise Sigortalı Alt Sınır Geliri
2017 Temmuz 568,26 426,20 213,10 319,65 710,33
2018 Ocak 600,59 450,45 225,23 337,84 750,75
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2018/Ocak – Aralık olan gelirlerde sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde bağlanacak gelir
67,65 x 30 x %85 = 1725,08 TL'den az olmayacak.
KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?
Diğer adı ile ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının geride bıraktığı eşine ve çocuklarına bağlanan aylıktır. Bu aylık ister kadın ister erkek olsun, hak sahibi eşlere verilir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı, çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı ismi verilir. Eşlerde olduğu gibi çocuklarda da erkek ya da kız ayrımı yapılmaz. Eşin ölüm tarihinde sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Erkek çocukların öğrenci değil ise 18, lisans öncesi eğitimde 20, lisans eğitiminde ise 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Kız çocukların ise evli olmaması şartı ile sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması bu kuruluşlardan gelir almaması gerekmektedir.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI
– Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder. Sigortalı bir işe girerse aylığının yarısını alabilir.
– Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır. Ancak eğer erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak bir malül durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.
– Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır. Evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.
– Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası ölüm aylığı adı altında maaşa bağlanabilir.
– Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması gerekmektedir. Bunun için ölüm aylığı talep belgesini il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmesi şarttır. Talep yoksa bu maaş bağlanmaz.
– Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar. Eğer başvuru talebinde gecikme yaşanırsa, yapılan başvuruya bağlı olarak ilk ay başında ödeme gerçekleşmeye başlar.
SORU-CEVAP
MAAŞ ZAMMINI YANLIŞ HESAPLIYORSUNUZ
Soru: Memur emeklisiyim. Ocak ayında bizlere yüzde 5.5 zam yapıldı. Ancak benim hesabıma göre bankaya eksik maaş yatıyor. Gerekli yerlere müracaat ettim ama net bir dönüş alamadım. Neden maaşım eksik gözüküyor? Osman E.
Cevap: Sizin gibi çoğu emekli maaş zammını bankaya yatan para üzerinden hesaplıyor. Bankaya yatan maaşınızın içinde yani elinize geçen ücret içinde ek ödeme de var. Maaşınızı ek ödemeli alıyorsunuz. Elinize geçen maaşınız içinde yüzde 4'lük ek ödeme tutarını düşeceksiniz, böylece asıl maaşınız ortaya çıkacak. Zammı ise maaşınız üzerinden hesaplayacaksınız.
YENİDEN EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEKSİNİZ
Soru: Emekliyim, yeniden çalışmaya başladım. Emekli aylığım yeniden nasıl bağlanacak, hak kaybım olacak mı? Meltem G.
Cevap: Yeni maaşınıza, eski aylığın kesildiği tarihten sonraki maaşlara yapılan zamlar uygulanacak. Yeniden ne zaman emekli maaşı almaya başlayacaksanız başladığınız tarih itibariyle bulunacak tutar ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamı olacak.
Soru: Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu. Babam da vefat edeli 7 ay oldu ben kızıyım babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım. Ayşe Parlar
Babanızın Maaşı Varsa Ve Sizin Geliriniz Yoksa Maaş Alırsınız. Ama Abinizin Maaşını Alamazsınız.
Beş yıllık tazminat nasıl hesaplanır? Zafer Kaya
Her Yıl İçin Bir Brüt Maaş Olarak Hesaplanıyor. Yani Brüt Maaşınız 5 İlye Çarpılacak. Tabi Yüksek İse Maaşınız Kıdem Tazminatı Tavanı Var.
Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur? (ismi saklı)
Sokağa Yasağı Çıkma Yasağı Gibi Zorlayıcı Sebebpler Bir Haftadan Az Sürmüşse Maaş Tam Ödenir Bir Haftadoan Fazla Sürmüşse Bir Haftalık Kısmın Yarısı Ödenir.
İşyerim ayın yarısını evden çalışma yaptırdı..kısa çalışmaya girer mi? Orhan ŞAHİN
Kısa Çalışma Üretimin Tamamen Veya Kısmen Durması Sonucu Ortaya Çıkıyor. Evden Çalışma İle İşyerinden Çalışma Arasında Bir Fark Yodk. Kısa Çalışmaya Girmez Tam Çalışmaya Girer.
Bağkurlu olan erkek ssk lı eşi vefat ederse eşininde maasını alabilirmi İrfan TAŞDELEN
Evet Ölüm Maaşı Ya Da Dul Maaşı Sadece Kadınlara Değil Erkeklere De Ödeniyor.
Eşim 1978 doğumlu 2007 girişli 3600.günü var ne zaman emekli olur acaba iyi geceler NURİ TİRYAKİ
İşe Giriş Tarihine Göre 58 Yaşında Ve 7 Bing Ün İle Emekli Oluir. 4500 Gün Ve 25 Yıl Şartıyla Da Kısmi Emekli Olur.
Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY
Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.