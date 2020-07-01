2300 TL'ye varan maaş desteği müjdesi! İşte başvuru şartlar ve detayları! İşsiz kalanlara yardım...

Pandemi nedeniyle kısa süreliğine de olsa iş yerlerinin kapatılması iş arayanların ümitlerini bir anda yerle bir etti. İşverenlerin çoğu personel çıkartmaya yönelince işsizler çareyi İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşı talep etmekte buldu. Sigortalı işsizler işsizlik ödeneğine hak kazandıkları andan itibaren son 3 yıla göre yatırılan işsizlik prim günleri ile değişkenlik gösteren sürelerde işsizlik maaşı alırlar. Sigortalı işsizin kendi arzusu ya da kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Kişinin performans düşüklüğü, disipline aykırı hareketleri, temel ahlak kuralları nedeniyle çalışma durumunun sonlandırılması halinde işsizlik ödeneği başvurusu yapılması söz konusu olmaz. İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?
İşsizlik ödeneğinin süresi, sigortalı olarak çalışan kişinin hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki 3 yıl içinde ödenen prim miktarına göre değişiklik gösterir.
600 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı ödemesi yapılır.
İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik ödeneğinin temel şartları şunlardır:
Sigortalı işsizin kendi arzusu ya da kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Kişinin performans düşüklüğü, disipline aykırı hareketleri, temel ahlak kuralları nedeniyle çalışma durumunun sonlandırılması halinde işsizlik ödeneği başvurusu yapılması söz konusu olmaz.
Kişinin işsiz kalmasından öncesindeki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışması gerekir. Sigortalı olarak çalışma kapsamında hizmet primleri eksiksiz olarak SGK'ya yatırılmalıdır.
Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içinde sigortalı işsizlerin adına en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primleri ödenmelidir.
Kişinin işsiz kalmasından sonrasındaki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimi üzerinden bizzat ya da İŞKUR e-şubesi aracılığıyla online olarak başvuru yapması gerekir.
İşsizlik ödeneği ile birlikte vatandaşlara genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimine dair hizmetler sunulmaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.
Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL
Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL
Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL
KORONAVİRÜS İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİNİ NASIL ETKİLEDİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbirlerini arttıran devlet işsizlik maaşı ödemelerini öne çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihlerinin öne çekildiği duyuruldu. Buna göre; PTT şubelerinde yoğunluk yaşanmaması adına ödenek almaya hak kazanan kişiler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre maaşlarına kavuşabilecekler.
Mayıs ayı işsizlik ödemesi kapsamında; banka hesabı bildiren hak sahiplerinin ödemeleri bu hesaplara yapılacak. Banka hesabı bildirmeyen kişiler ise ödemelerini PTT yoluyla alabilecekler.
İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.
İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ
İşsiz kalan sigortalının son üç yılda 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI EVRAKLARI NELER?
Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçi işsizlik maaşını şahsen İŞKUR'a başvurarak ya da elektronik ortamda başvurarak alabilirler.
Elektronik ortamda E-Devlet üzerinden başvuranlar başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu 'dir. E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR'a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.
İŞKUR'a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise nüfus kâğıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Sigortalı işsizler işsizlik ödeneğine hak kazandıkları andan itibaren son 3 yıla göre yatırılan işsizlik prim günleri ile değişkenlik gösteren sürelerde işsizlik maaşı alırlar. Kişilerin işsizlik ödeneği son dört (4) aylık prime esas kazanç aylık ortalamasına göre değişmekte olup maaş hesaplama sistemi ve ortalama brüt kazancın üzerinden hesaplanır.