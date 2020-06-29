Benzin ve motorin litre fiyatlarında indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda araç sahipleri 30 Haziran benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediyor.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL ÜRETİM KISINTISI DESTEĞİNDE YÜKSELDİ
Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin kaygılarına karşın, üretim kısıntısının desteğinde yükselirken, güvenli liman talebiyle 1,770 doları aşan altının ons fiyatı da bu düzeylerde tutunuyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntıları konusunda kararlılık açıklamaları, fiyatların önümüzdeki dönemde yükseleceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.
OPEC+ grubu Mayıs başından bu yana günde ortalama 9.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Kısıntıya uymakta aksama yaşayan ülkeler de, söz konusu açıklarını iki-üç ay içinde kapatacaklarını açıkladılar.
Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.07 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas hampetrolünün varil fiyataı da yüzde 0.44 artışla 38.66 dolara yükseldi.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.00 artışla 41.05 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.98 artışla 38.83 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.11 düşüşle 17.78 dolar,
- altın yüzde 0.07 artışla 1,771.09 dolar,
- bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,
- platin yüzde 1.19 artışla 816.07 dolar,
- paladyum yüzde 1.03 artışla 1,901.26 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 391 lira, çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 40,29 DOLAR
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 40,29 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 41,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,77 azalışla 40,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,77 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatlarının düşüşünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riskinin, petrol talebine dair oluşan iyimserliği törpülemesi etkili oluyor.
Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi miktarlarında üyelerin tam uyum sağlamaya yönelik attığı adımların piyasadaki arz fazlalığını azaltmakta görece başarılı olsa da fiyatların yükselişine katkıda bulunabilecek seviyelere ulaşamadığını belirtiyor.
Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret eden uzmanlar, bu bölgelerde benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin canlandığını kaydediyor.
Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188'e geriledi. Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 495 adet azalmış oldu.
Brent petrolde teknik olarak 40,55 ile 40,87 dolar aralığının direnç, 40,15 ile 39,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.