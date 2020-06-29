Benzin ve motorin litre fiyatlarında indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda araç sahipleri 30 Haziran benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.