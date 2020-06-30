Halkbank personel alımı başvuru şartları nelerdir? Halkbank personel alımı sınavı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank tarafından yapılan açıklamada birçok ilde farkı pozisyonlarda personel alınacağı duyuruldu. Alımlar açıklamada banko hizmetleri asistanı, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı alanlarında olacak. Peki, Halkbank personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Halkbank personel alımına ilişkin merak edilen bilgiler!
HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı sınavları başvuruları 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 (23:59) tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir.
SERVİS ASİSTANI ALIMI
Servis asistanı banko hizmetleri asistanı işe alım sınavı için adayların;
- T.C. vatandaşı olmaları
- 1 Ocak 1990 yılı ve sonrası doğmuş olmaları erkek adayların askerliğini tamamlamış ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar tecil ettirmiş olmaları
- Sağlık şartlarını taşımaları ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya engel herhangi bir durumun olmaması
- Eğitim şartlarında üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları
- Alım yapılacak olan illerde ikametgah etmeleri gerekmektedir.
MÜFETTİŞ VE UZMAN ALIMI
Müfettiş yardımcılığı alımları için ve iç kontrolör alımlarına yönelik başvuru şartları:
- Kontrolör yardımcısı alımında 1 Ocak 1993, müfettiş yardımcısı alımında ise 1 Ocak 1992, yüksek lisans mezunları için 1990 doğumlu olmaları istenmektedir
- Müfettiş yardımcısı alımları sadece İstanbul ili için gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar Yazılı sınav başvuru yapabilmek için 140 TL sınav ücretinin Anadolu Üniversitesi web sitesi üzerinden başvuru ekranından kredi kartı ya da banka kartı ile ya da Halkbank İnternet şubesinden bankanın şubelerinden ödenebilecektir.