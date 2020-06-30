Halkbank personel alımı başvuru şartları nelerdir? Halkbank personel alımı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

SERVİS ASİSTANI ALIMI

Servis asistanı banko hizmetleri asistanı işe alım sınavı için adayların;

- T.C. vatandaşı olmaları

- 1 Ocak 1990 yılı ve sonrası doğmuş olmaları erkek adayların askerliğini tamamlamış ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar tecil ettirmiş olmaları

- Sağlık şartlarını taşımaları ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya engel herhangi bir durumun olmaması

- Eğitim şartlarında üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları

- Alım yapılacak olan illerde ikametgah etmeleri gerekmektedir.