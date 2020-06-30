Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.06.2020 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2020 10:46
    ABONE OL

    Son dakika: 'ta

    ’nin ilk yerli sondaj gemisi olan , 'ın kıyısındaki Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

    Türkiye'nin Fatih'i hedefine ulaştı

    'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, 'un fethinin 567. yıl dönümünde, Başkan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, 'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

    'a gelen yardımcı "Korkut" gemisi ile hazırlıklarını sürdüren 'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri