Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Zonguldak'a gelen yardımcı "Korkut" gemisi ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.