Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.
Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.
Ford Motor yaptığı açıklamada, ABD'de sosyal medya platformlarına reklamları 30 gün için durdurma kararı aldıklarını ifade etti.
Adidas ve Reebok da Temmuz ayında Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecekler.
BOT HESAPLAR DEŞİFRE OLMUŞTU
Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde de bot kullandığı ortaya çıktı. Facebook'un video görüntüleme sisteminin %900'e kadar sahte olduğu tespit edildi.
Yani Facebook'un şirketinizden 10 bin kişi görüntüledi deyip buna karşılık sizden ödeme aldığı reklamı yalnızca bin kişi görüntülemiş. Geri kalan 9 bin kişi gerçek değil.