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    • 30.06.2020 09:37
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    Sahte kullanıcılarla lardan servet kazanan 'a şoku! Ford, , Adidas, Reebok ve da katıldı

    Bot kullanıcılarla gelirinden her yıl milyonlarca dolar kazanan ve platformu bir siyasi operasyon sahası haline getiren 'a bir şok daha geldi. Pepsi, Coca-Cola, Starbucks ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı. Sosyal medya reklamı una Ford, , Adidas, Reebok ve da katıldı. Öte yandan Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde bot kullandığı ortaya çıkmış, Facebook'un video görüntüleme sisteminin %900'e kadar sahte olduğu tespit edilmişti.

    Facebook'a boykot şoku!

    Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

    Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.



    Ford Motor yaptığı açıklamada, ABD'de sosyal medya platformlarına reklamları 30 gün için durdurma kararı aldıklarını ifade etti.

    Adidas ve Reebok da Temmuz ayında Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecekler.



    BOT HESAPLAR DEŞİFRE OLMUŞTU
    Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde de bot kullandığı ortaya çıktı. Facebook'un video görüntüleme sisteminin %900'e kadar sahte olduğu tespit edildi.



    Yani Facebook'un şirketinizden 10 bin kişi görüntüledi deyip buna karşılık sizden ödeme aldığı reklamı yalnızca bin kişi görüntülemiş. Geri kalan 9 bin kişi gerçek değil.
    Haberler Ekonomi Sahte kullanıcılarla reklamlardan servet kazanan Facebook'a boykot şoku! Ford, Microsoft, Adidas, Reebok ve Best Buy da katıldı
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