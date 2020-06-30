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    • Ekonomi
    • 30.06.2020 Gazete
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    Kasap ve marketlerde fiyatları baş döndürdü: Fiyat uçurumu büyük

    te market fiyatları baş döndürüyor. ESK’da satış fiyatı 77,5 lira olan bonfile markette 149, 35 lira olan kuzu kol 92, 53,5 lira olan pirzola 142 liraya kadar çıkıyor.

    Mark'et' farkı
    Kasap ve marketlerde fiyatları şaşkına çeviriyor. Fiyatlar üreticiden tüketiciye gelene kadar adeta uçuyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile marketlerin kasap reyonları arasındaki fiyat farkı bile 'Pes' dedirtecek boyutlara ulaşıyor. Marketlerde ESK'nın 2 katına varan, hatta aşan fiyatlar görülüyor.

    BİR KİLO ET 149 TL
    Tüketiciye ESK'nın 37 liraya sunduğu dana kuşbaşı, marketlerde 80 liraya varan fiyatlarla raflara çıkıyor. ESK'da 43 lira olan dana biftek markette 85 liraya, 77,50 lira olan dana bonfile markette 149 liraya, 53,50 lira olan kuzu pirzola markette 142 liraya varan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Kuzu kolun kilogramı ise 35 liralık ESK fiyatına karşın, marketlerin kasap reyonlarına 92 liraya varan etiketlerle çıkıyor. Tüketiciler hem fiyat farkını eleştiriyor hem de son dönemde etiketlerin sürekli değişmesinden dert yanıyor.


    ŞAŞIRTAN TARİFE
    Ürün (TL/kg) Eski fiyatı Market fiyat aralığı
    Dana kıyma 34 41,90-68,90
    Dana kuşbaşı 37 44,90-79,90
    Dana pirzola 59,5 75,90-102,95
    Dana biftek 43 56,90-84,90
    Dana bonfile 77,5 107,90-148,90
    Dana kontrfile 59,5 74,90-99,90
    Kuzu pirzola 53,5 105,90-141,90
    Kuzu kol 35 55,95-91,90




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