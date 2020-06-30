312 bin araç trafiğe çıktı

ilk 5 ayda 311 bin 998 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 18 bin 702 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki taşıt sayısı 293 bin 296 artış gösterdi. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30.1'i 1401-1500, yüzde 27.2'si 1501-1600, yüzde 22.3'ü 1300 ve altı, yüzde 13.8'i 1301-1400, yüzde 5.4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50.6'sı beyaz, yüzde 24.7'si gri, yüzde 7.1'i siyah, yüzde 6.6'sı kırmızı, yüzde 6.5'i mavi oldu.