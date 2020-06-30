Dünyanın en pahalı ülkeleri araştırmasına göre, bu yıl 122.4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke İsviçre olarak kayıtlara geçti. İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıylaoldu.sırasında yer aldığı görüldü. Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi.