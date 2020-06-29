Kıdemde girdi-çıktı oyununa son

"Amacımızişçilerimizin kıdem tazminatıhakkını birilerinin insafınabırakmadan kalıcı ve garantilibir sisteme bağlamaktır"derken; çalışanların yüzde66'sı mevcut sistemdekıdemini alamadıklarınıvurguluyor. "Kırmızı çizgimiz"diyen sendikalara karşın,üyesi bulunan işçilerin yüzde76'sı kıdem tazminatındamevcut sistemin değişmesiniistiyor. İşten çıkartılanlarınyüzde 48'inden fazlasınıntazminat almakta zorluk yaşadığı,sendika üyesi çalışanların yüzde51.9'unun kıdemini alamadığıgörülüyor.araştırmasınagöre; işçilerin yüzde 49'uişverenin kıdem tazminatıödememek için çalışanlarınagirdi-çıktı yaptığını belirtiyor.Çalışanların yüzde 42'si kıdemhakkının yanmaması için iştekliflerini geri çevirdiğinisöylüyor.✖ İşsizlik Fonu devam edecek.✖ Yeni iş bulan hesabı taşıyacak.✖ Düşük kıdem önlenecek.✖ Patronun maliyeti düşecek.