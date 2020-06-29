Kıdemde girdi-çıktı oyununa son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" derken; çalışanların yüzde 66'sı mevcut sistemde kıdemini alamadıklarını vurguluyor. "Kırmızı çizgimiz" diyen sendikalara karşın, üyesi bulunan işçilerin yüzde 76'sı kıdem tazminatında mevcut sistemin değişmesini istiyor. İşten çıkartılanların yüzde 48'inden fazlasının tazminat almakta zorluk yaşadığı, sendika üyesi çalışanların yüzde 51.9'unun kıdemini alamadığı görülüyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün araştırmasına göre; işçilerin yüzde 49'u işverenin kıdem tazminatı ödememek için çalışanlarına girdi-çıktı yaptığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 42'si kıdem hakkının yanmaması için iş tekliflerini geri çevirdiğini söylüyor.
YENİ SİSTEM İLE 8 KAZANÇ
✖ İşsizlik Fonu devam edecek.
✖ Şirket iflas etse de kıdem yanmayacak.
✖ Yeni iş bulan hesabı taşıyacak.
✖ Geriye dönük haklar korunacak.
✖ Düşük kıdem önlenecek.
✖ Bir yıla bir ayda azalma değil artış olacak
✖ Patronun maliyeti düşecek.
✖ İstifada haklı neden aranmayacak.
HAZAL ATEŞ
YENİ SİSTEM İLE 8 KAZANÇ
✖ İşsizlik Fonu devam edecek.
✖ Şirket iflas etse de kıdem yanmayacak.
✖ Yeni iş bulan hesabı taşıyacak.
✖ Geriye dönük haklar korunacak.
✖ Düşük kıdem önlenecek.
✖ Bir yıla bir ayda azalma değil artış olacak
✖ Patronun maliyeti düşecek.
✖ İstifada haklı neden aranmayacak.
HAZAL ATEŞ