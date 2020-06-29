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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 Gazete
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    İşsize, çalışana erken ödeme: Ödenekler bugün hesapta

    Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bu hafta verilecek. Erkene çekilen ödemeler bugün başlıyor. bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler üzerinden yapılacak.

    Ödenekler bugün hesapta
    5 Temmuz'da yapılması gereken ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında erkene çekilen Haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri, bugün başlıyor. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 4 olanlara 1 'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak. Ödemeler, bilgilerini iletmiş hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler üzerinden yapılacak.

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