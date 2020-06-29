İşletmelerin normale dönmeye başlamasıyla mesleki eğitim kursları, aktif işgücü hizmetleri ve işbaşı eğitim programları yeniden hız kazandı. İŞKUR, yıl sonuna kadar 500 binin üzerinde genç ve kadına, işbaşı eğitimleri ve aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırarak iş kapısı açmayı hedefliyor.
Gençler İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan gençlere günlük 89,4 lira ödeniyor.
Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 100 lira veriliyor.
6-9 AY SÜRÜYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en çok 9 ay olarak uygulanıyor.
Bu programlara katılanlar günlüğü 89,4 liradan ayda (26 gün) 2 bin 324 lira alabilecek. Bu tutar eğer program geleceğin meslekleri alanında ise 2 bin 600 liraya çıkacak.