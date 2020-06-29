





6-9 AY SÜRÜYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en çok 9 ay olarak uygulanıyor.