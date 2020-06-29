BİM aktüel ürünler 3 Temmuz! BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e yeni neler geldi?

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. BİM aktüel katalog listesi birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinde bu hafta; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Dijitsu 3in1 Sanayi Tipi Vantilatör, Işıklı Scooter, Şarjlı Boyun Tipi Fan gibi ürünler bulunuyor. İşte, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU!