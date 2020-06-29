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    • 29.06.2020 16:16
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    ürünler 3 Temmuz! kataloğu! BİM’e yeni neler geldi?

    3 Temmuz ürünler! kataloğu! Her hafta BİM marketlerine birbirinden hesaplı uygun ürünler aktüel kampanyalarıyla satışa çıkıyor. BİM’de hesaplı ürünler alışveriş severlerle buluşuyor. Türkiye’nin 81 ilinde hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketlerinin aktüel ürünleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte !

    BİM aktüel ürünler 3 Temmuz! BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e yeni neler geldi?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz Cuma! BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. BİM aktüel katalog listesi birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinde bu hafta; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Dijitsu 3in1 Sanayi Tipi Vantilatör, Işıklı Scooter, Şarjlı Boyun Tipi Fan gibi ürünler bulunuyor. İşte, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU!

    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 3 Temmuz! BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e yeni neler geldi?
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