* Alo01ceren" isimli şirketin ise lüks araç kaçakçılığı yapmak için kurulduğu ortaya çıktı. Sermayesi 100 bin TL olan bu şirketin Adana'da faaliyet gösterdiği, lüks araçları hazırladığı sahte belgelerle, 'Ambulansa dönüştü' şeklinde satın aldığı ortaya çıktı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Alo01ceren adı altında sağlık hizmetinde faaliyet gösteren bir firmanın olmadığını, motor numaraları ve plakaları belirlenen araçlara ruhsatlandırma yapılmadığı ve o tarihlerde müdürlük tarafından hiç hasta nakil aracı uygunluk belgesi düzenlenmediğini bildirdi.



DAVA AĞIR CEZADA

Savcı Sami Şahin tarafından Alo01ceren şirketinin sahibi Orkun Tüylü, müdürü Tamer Doğan ile adı geçen otomobil firmalarının müdürlerinin de aralarında olduğu 45 şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan yetkili firma, 11 aracın iadesi için dosyaya talepte bulunarak, araçların ÖTV'sini yatırıp iadelerini talep etti. Şahin ise, araçların ÖTV'yi ödemelerinin var olan kaçakçılık suçunun değiştirmeyeceği gerekçesiyle talebi reddetti. Mamhekede red kararını onayladı. (Sabah)