Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinde önde gelen mühendislik şirketlerinden Molekulas'ın hakim ortaklığında, teleskopik taşınabilir direkler, aydınlatma sistemleri ve ekipmanları üreten, bu alanda dünyanın en büyük şirketi olan Will-Burt ile teknoloji ve savunma alanlarında dünyanın önde gelen firmalarının temsilciliğini yürüten Orbis Teknoloji ile ortaklık yaptıklarını anlatan Gökalp, şunları kaydetti:

ESKİDEN PAZAR OLAN TÜRKİYE ŞİMDİ ORTAK OLUYOR

"Geçmişte ABD şirketleriyle Türk şirketlerinin ortaklıklarının arka planında aslında Türkiye'deki pazardan pay alma amacı yatmaktaydı. ABD ve Türk şirketlerinin savunma sanayisindeki ortaklıkları off-set ve zorunlulukla başlamıştır. Türkiye'nin ülkede yaptırım yapılmasını istemesi, yerlileştirme yükümlülükleri sunması, mal satmak isteyen ABD'li şirketlerin ülkede ortaklıklar kurmasını gerektirmiştir. Burada ise böyle bir şart yok. İşin ilginci, müşteri portföyünün de yüzde 95'i yabancı. Türkiye'de artık iyi bir mühendislik altyapımız var, mühendislik anlamında ortak bir dil kullanıyoruz, mühendislik ve üretim maliyetimiz düşük, savunma sanayisinin istediği kalitede üretim yapabiliyoruz. Tüm bunlar da bu ortaklığa kapı araladı."

Will-Burt'ün 100 yıllık bir geçmişle dünya pazarına hakim olduğunu dile getiren Gökalp, bunun yanında Türkiye'nin ABD'nin giremediği kimi pazarlara girebilme kabiliyeti bulunduğunu belirtti.

Bu yıl yapacakları üretimin tümüyle ihraç edileceğini vurgulayan Gökalp, "Masttech dünya şirketi olarak doğdu. Faaliyetlerini başarıyla sürdüren mühendislik şirketlerimiz de varken zor ikna olan biz olduk ve ortaklık hayata geçti." dedi.

ÜRETİM TEMMUZDA BAŞLIYOR

Gökalp, kısa süre önce Sincan'daki Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kurulumunu tamamlayıp pilot üretime başladıklarını, Will-Burt'ün hali hazırda üretmediği bir mast ürün grubu geliştirdiklerini bildirdi.

Koray Gökalp, temmuz-ağustos aylarında testlere, eylül-ekim aylarında ise Türkiye'de ilk olacak ürünlerin üretimine başlayacaklarını kaydetti. Bunun yanında Will-Burt'ün daha önce tasarlanan ürünlerini de üreteceklerini anlatan Gökalp, bu üretimlerin ise temmuz ayında başlayacağını, mevcut tasarımlara daha gelişmiş özellikler kazandıracaklarını söyledi.