Kiracılara 1000 TL devlet yardımı parası mı ödeniyor? İşte detaylar

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?
Kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
T.C. kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Gelir belgesi
Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı
Kira Yardımı Başvurusu
Kira Yardımı Başvurusu
Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.