Temmuz ayı için geri sayım devam ederken son günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi de sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Resmi Gazete'de Mayıs ayında yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmış ve bazı markaların fiyatları yükselmişti. Bu değişikle beraber yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükseldi. Peki, Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Haziran ayı sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.