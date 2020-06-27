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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 23:59
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    • 27.06.2020 23:59
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    na zam yapılacak mı? Temmuz ayı yaklaştı! Haziran ayı sigara fiyatları ne kadar?

    na zam yapılacak mı sorusu, tiryakiler tarafından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka güncel fiyat listesi

    Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    Temmuz ayı için geri sayım devam ederken son günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi de sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Resmi Gazete'de Mayıs ayında yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmış ve bazı markaların fiyatları yükselmişti. Bu değişikle beraber yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükseldi. Peki, Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Haziran ayı sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
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