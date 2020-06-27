YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı ve sonuçlar 28 Temmuz 2020 günü açıklanacak. Polis adayları için TYT ham puanı dikkate alınacak. Bu anlamda adaylar TYT 'den aldıkları ham puanla polis alımına başvuru yapabilecek. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Yönetmelik Değişimi ve YKS Sınavı detayları. Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Bu kapsamda erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı ve sonuçlar 28 Temmuz 2020 günü açıklanacak.
2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?
PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.
2011 – 300
2012 – 260
2013 – 250
2014 – 250
2015 – 270
2016 – 270
2017 – 260
2018 – 260
2019 – 250
Yukarıda gördüğünüz üzere üst üste gelen bazı yıllarda taban puanı değişmezken bazı yıllarda ardı ardına değişimler yaşanmıştır. İlgili taban puanlar ise ÖSYM'nin düzenlediği TYT sınavının sonuçlarından sonra açıklanmaktadır. Yine taban puan belirlenirken TYT sınavına giren adayların yüzdesine bakılarak taban puan belirlenir. 2019 yılında genel olarak adayların sınav sonuçları düşük olduğu için bir önceki yıldan 10 puan daha düşük bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2020 PMYO taban puanı ne olacak sorusu ise belirttiğimiz üzere sınav yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır. Puanın aynı kalacağının, artacağının veya düşeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur.
GENEL ŞARTLAR NE OLACAK?
2020 Yılı PMYO Polis alımlarında adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak,
Erkeklerde en az 167 cm ve bayan öğrenci adalarında en az 162 cm boyunda olmak,
Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
PMYO HAKKINDA
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.