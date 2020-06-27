

Yukarıda gördüğünüz üzere üst üste gelen bazı yıllarda taban puanı değişmezken bazı yıllarda ardı ardına değişimler yaşanmıştır. İlgili taban puanlar ise ÖSYM'nin düzenlediği TYT sınavının sonuçlarından sonra açıklanmaktadır. Yine taban puan belirlenirken TYT sınavına giren adayların yüzdesine bakılarak taban puan belirlenir. 2019 yılında genel olarak adayların sınav sonuçları düşük olduğu için bir önceki yıldan 10 puan daha düşük bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2020 PMYO taban puanı ne olacak sorusu ise belirttiğimiz üzere sınav yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır. Puanın aynı kalacağının, artacağının veya düşeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur.

GENEL ŞARTLAR NE OLACAK?

2020 Yılı PMYO Polis alımlarında adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkeklerde en az 167 cm ve bayan öğrenci adalarında en az 162 cm boyunda olmak,

Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,